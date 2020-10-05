СК выдвинул версии падения легкомоторного самолета под Пензой

Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот. Об этом рассказал 5 октября старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

«Предварительные причины: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота», — цитирует его «РИА Новости». Точную причину установят после проведения всех следственных мероприятий.

Как добавил Захаров, личность пилота установлена, мужчине было 53 года. Пилот из Краснодарского края орошал поля, арендовал самолет. Разрешение на полет у него было.

Легкомоторный одноместный самолет ЦХ-70 RA-0376A упал накануне в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области. Самолет обрабатывал поля ООО «Светлый путь».

Региональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало кадры с места крушения легкомоторного самолета.