МИД КНР пожелал заболевшим COVID-19 в США лечения на «президентском уровне»

Все заболевшие коронавирусной инфекцией американцы должны получить такое же «лучшее» лечение, которое получает президент США Дональд Трамп. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в воскресенье, 4 октября.

Она отметила, что накануне стало известно о более чем 47 тыс. случаев инфицирования в США, а также о 600 умерших пациентах.

«Опечалена этими тяжёлыми испытаниями, через которые приходится проходить этим пациентам. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же «самое лучшее» лечение и заботу, какую получает президент», — написала Хуа Чуньин в Twitter.

Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 4, 2020

2 октября президент США сообщил, что у него и у первой леди Меланьи обнаружен COVID-19. Американского лидера госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

В конце сентября Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Китай необходимо привлечь к ответственности за распространение коронавирусной инфекции.

Американский лидер обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии он запретил поездки внутри страны, однако не отменил международные рейсы, из-за чего произошло массовое заражение COVID-19.

США — лидер по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано более 7,4 млн заражений, скончались 209,7 тыс. человек.