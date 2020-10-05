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МИД КНР пожелал заболевшим COVID-19 в США лечения на «президентском уровне»

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Все заболевшие коронавирусной инфекцией американцы должны получить такое же «лучшее» лечение, которое получает президент США Дональд Трамп. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в воскресенье, 4 октября.

Она отметила, что накануне стало известно о более чем 47 тыс. случаев инфицирования в США, а также о 600 умерших пациентах.

«Опечалена этими тяжёлыми испытаниями, через которые приходится проходить этим пациентам. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же «самое лучшее» лечение и заботу, какую получает президент», — написала Хуа Чуньин в Twitter.

2 октября президент США сообщил, что у него и у первой леди Меланьи обнаружен COVID-19. Американского лидера госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

В конце сентября Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Китай необходимо привлечь к ответственности за распространение коронавирусной инфекции.

Американский лидер обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии он запретил поездки внутри страны, однако не отменил международные рейсы, из-за чего произошло массовое заражение COVID-19.

США — лидер по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано более 7,4 млн заражений, скончались 209,7 тыс. человек.

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