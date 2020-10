Один человек погиб и пятеро пострадали в результате стрельбы в Атланте

Один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали в результате стрельбы в американской Атланте (штат Джорджия), сообщает 4 октября Fox 5.

По данным телеканала, неизвестный открыл огонь по группе людей в супермаркете.

Стрельбе предшествовала ссора двух женщин. Одна из них в настоящее время задержана.

Задержан ли стрелок, не сообщается.

BREAKING: Atlanta Police confirm one man has died after 6 people were shot at a convenience store in Atlanta. 1 juvenile is in critical condition. Police say it started from two women fighting inzixd and ultimately more people came in shooting. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/98xUI3TMcd