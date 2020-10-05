В США рассказали о пытающемся захватить Россию «ядовитом пришельце»

Россию захватывает ядовитый и опасный борщевик, пишет 3 октября The New York Times.

Сок этого растения способен вызвать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в статье. Журналист отмечает, что изначально это растение произрастало только на Кавказе, так как любит неустойчивый грунт. Однако в советские годы его начали выращивать в качестве корма для скота, и в итоге опасный сорняк заполонил страну, а остановить его оказалось невозможно.

Издание отмечает, что сейчас растение захватывает новые территории, расширяя область произрастания на 10% в год. Появляется оно в основном в районах, которые не возделывают.

3 сентября сообщалось, что в Московской области владельцам частных земель выписали штрафы на сумму 88,6 млн рублей за произрастание борщевика. Очаги сорняка выявлены на 6,2 тыс. участков сельскохозяйственного назначения.