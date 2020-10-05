Нотариату могут доверить еще один социально значимый электронный реестр

Ведение Реестра уведомлений об отмене доверенностей может быть поручено Федеральной нотариальной палате (ФНП). Об этом в понедельник, 5 октября, сообщается на сайте организации.

30 сентября в Госдуму был внесен обновленный текст законопроекта, предусматривающего создание Реестра уведомлений об отмене доверенностей. Этот реестр необходим для регулирования оборота электронных доверенностей — нового формата, который будет все более востребован с развитием «Цифровой экономики».

«Реестр уведомлений об отмене доверенностей, планируется поручить нотариату, а сведения об отмене доверенности, выданной в электронном виде, можно будет направить дистанционно, через интернет», — говорится в сообщении ФНП.

С запуском нового электронного сервиса отменить «электронную» доверенность можно будет оперативно, в круглосуточном режиме. При этом третьи лица будут считаться извещенными об отмене документа на следующий день после внесения сведений в реестр.

Доверенность — значимый с юридической точки зрения документ, который нередко фигурирует в основе многих мошеннических схем, в том числе, нацеленных на незаконное владение чужой недвижимостью, когда доверенное лицо использует документ в корыстных целях. Даже если доверенность была удостоверена нотариально, это не означает правовой экспертизы самой сделки нотариусом, следовательно — за такую сделку ответственность несут только ее стороны. Это означает рекомендацию удостоверять у нотариуса такие значимые и ответственные сделки, как, например, куплю-продажу жилья, договоры займа на крупные суммы и многие другие.

Уже сейчас с помощью нотариуса можно отменить «бумажные» доверенности, выданные в простой письменной форме. Для этого необходимо лично обратиться в нотариальную контору, и отмененная таким образом доверенность появится в соответствующем разделе сервиса проверки доверенностей на сайте нотариальной палаты. Ежедневно к сервису проверки доверенностей на сайте ФНП обращаются более 7 тыс. раз.

В настоящее время уже действует созданный Федеральной нотариальной палатой по поручению Президента РФ Реестр уведомлений о залогах движимого имущества.

30 сентября сообщалось о том, что Минфин подготовил поправки в закон «Об актах гражданского состояния», согласно которым Федеральную службу судебных приставов, ФНП и Минцифры предлагается наделить правом доступа к данным о регистрации смерти, содержащимся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведениям о внесении туда исправлений или изменений.