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Пушков высмеял памятник Горбачеву в Германии

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Памятник президенту СССР Михаилу Горбачеву, установленный в Германии, бездарный, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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Он отметил, что для Германии советский лидер «сделал неизмеримо больше, чем для своей страны», но монумент получился неудачным, и узнать в нем Горбачева невозможно.

«Не его лицо, не его фигура. Это, скорее, какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную», — написал Пушков 5 октября в Telegram.

Сенатор обратил внимание и на предмет в руке статуи — молоток, отметив, что Горбачев никогда с собой ничего такого не носил.

«Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием «В нерешительности с молоточком». Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно», — заключил Пушков.

Накануне в честь 30-летия со дня объединения ФРГ и ГДР в Дессау-Рослау открыли памятник Горбачеву, отметив вклад СССР в становлении единой Германии.

Ранее Пушков назвал поглощение ГДР со стороны ФРГ еще одним подтверждением провала политики президента СССР.

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