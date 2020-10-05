Мэр Благовещенска заразился коронавирусом

Глава города Благовещенск Амурской области Олег Имамеев сообщил 5 октября, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.

«Мой очередной тест на COVID-19 дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Имамеев пожелал своим подписчикам здоровья, поскольку ситуация с коронавирусом осложняется сезонным ОРВИ, и призвал их выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

По последним данным, в регионе выявлено 4437 случаев коронавирусной инфекции, уточняет «Газета.ру». Из них 2897 человек уже выздоровели, а 52 скончались в результате болезни.

2 октября завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что пандемия в РФ будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, пока иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения. Он предположил, что это может случиться к концу следующего года.

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