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Мэр Благовещенска заразился коронавирусом

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Глава города Благовещенск Амурской области Олег Имамеев сообщил 5 октября, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.

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«Мой очередной тест на COVID-19 дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Имамеев пожелал своим подписчикам здоровья, поскольку ситуация с коронавирусом осложняется сезонным ОРВИ, и призвал их выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

По последним данным, в регионе выявлено 4437 случаев коронавирусной инфекции, уточняет «Газета.ру». Из них 2897 человек уже выздоровели, а 52 скончались в результате болезни.

2 октября завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что пандемия в РФ будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, пока иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения. Он предположил, что это может случиться к концу следующего года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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