Белорусское ТВ дало Украине «новое название»

Гостелевидение Белоруссии стало по-новому обозначать Украину, Польшу и Литву в своих сюжетах.

Так, в геотитрах о событиях на Украине страну обозначили как «бывшая УССР». Литва и Польша стали «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Последняя носила такое название с 1947 по 1989 год, когда Варшава придерживалась коммунистического направления.

Как пишет 5 октября «Федеральное агентство новостей», вероятно, перемены на белорусском ТВ связаны с тем, что Литва, Украина и Польша поддержали оппозицию Белоруссии. Кроме того, президент республики Александр Лукашенко не раз отмечал, что Вильнюс и Варшава причастны к организации протестов.

Российский политолог Богдан Беспалько в своем Telegram-канале предложил и вовсе вернуться в обозначениям времен Российской империи.

«В бывшем административном центре Северо-Западного края Российской империи городе Вильна сепаратистский лидер встретился с …». Или: «В бывшем центре Привислееского края Российской империи городе Варшава произошло…», — представил он.

2 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против властей Белоруссии.