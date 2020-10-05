Прямой эфир
Сюжет:

Белорусское ТВ дало Украине «новое название»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гостелевидение Белоруссии стало по-новому обозначать Украину, Польшу и Литву в своих сюжетах.

Так, в геотитрах о событиях на Украине страну обозначили как «бывшая УССР». Литва и Польша стали «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Последняя носила такое название с 1947 по 1989 год, когда Варшава придерживалась коммунистического направления.

Как пишет 5 октября «Федеральное агентство новостей», вероятно, перемены на белорусском ТВ связаны с тем, что Литва, Украина и Польша поддержали оппозицию Белоруссии. Кроме того, президент республики Александр Лукашенко не раз отмечал, что Вильнюс и Варшава причастны к организации протестов.

Российский политолог Богдан Беспалько в своем Telegram-канале предложил и вовсе вернуться в обозначениям времен Российской империи.

«В бывшем административном центре Северо-Западного края Российской империи городе Вильна сепаратистский лидер встретился с …». Или: «В бывшем центре Привислееского края Российской империи городе Варшава произошло…», — представил он.

2 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против властей Белоруссии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020