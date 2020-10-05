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Тренер «Ливерпуля» назвал историческим разгром команды

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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал 4 октября поражение своей команды в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Подопечные Клоппа ранее в воскресенье на выезде уступили бирмингемской «Астон Вилле» с разгромным счетом 2:7. По его словам, футболисты «Ливерпуля» допустили много ошибок, в то время как соперники «проявили себя хорошо».

«Кому хочется проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа», — цитирует его BBC Sport.

При этом Клопп восхитился игрой нападающего «Астон Виллы» Оливера Уоткинса, который отметился в матче хет-триком.

Как пишет «Спорт-Экспресс», этот разгром прервал серию из пяти побед «Ливерпуля» в рамках АПЛ с учетом прошлого сезона.

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