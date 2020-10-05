Прямой эфир

В Подмосковье автомобилист погиб после столкновения со стеной храма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Московской области, в результате которого погиб человек, еще трое, включая ребенка, получили травмы. Местные жители рассказали сайту kp.ru о случившемся.

ДТП произошло вечером в субботу, 3 октября, в Ленинском городском округе в поселке Мещерино. 32-летний водитель Mercedes въехал в стену храма. В результате аварии сам он скончался в машине скорой помощи, а трое его пассажиров, в том числе ребенок, получили различные травмы, пишет агентство городских новостей «Москва». Пострадавших госпитализировали. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что все пострадавшие в аварии находятся в тяжелом состоянии.

По словам горожан, после того, как машина врезалась в здание церкви, очевидцы бросились на выручку пострадавшим. У водителя была сильно разбита голова, он не двигался. Также успели вытащить двоих взрослых и ребенка, прежде чем машина загорелась. В причинах аварии разбираются специалисты, которые склоняются к версии, что водитель не успел затормозить.

«У нас здесь улица прямо упирается в стену храма под углом 90 градусов. Уже темно было. Возможно, мужчина разогнался и по какой-то причине не увидел, что здесь резкий поворот налево», — рассказал один из жителей.

Позже стало известно, что за рулем сгоревшей после аварии иномарки находился сотрудник полиции, который в этот момент был не на службе и вез домой родственников. Проведенная экспертиза не обнаружила в крови водителя ни алкоголя, ни наркотиков, сообщает телеканал «360».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020