В Подмосковье автомобилист погиб после столкновения со стеной храма

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Московской области, в результате которого погиб человек, еще трое, включая ребенка, получили травмы. Местные жители рассказали сайту kp.ru о случившемся.

ДТП произошло вечером в субботу, 3 октября, в Ленинском городском округе в поселке Мещерино. 32-летний водитель Mercedes въехал в стену храма. В результате аварии сам он скончался в машине скорой помощи, а трое его пассажиров, в том числе ребенок, получили различные травмы, пишет агентство городских новостей «Москва». Пострадавших госпитализировали. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что все пострадавшие в аварии находятся в тяжелом состоянии.

По словам горожан, после того, как машина врезалась в здание церкви, очевидцы бросились на выручку пострадавшим. У водителя была сильно разбита голова, он не двигался. Также успели вытащить двоих взрослых и ребенка, прежде чем машина загорелась. В причинах аварии разбираются специалисты, которые склоняются к версии, что водитель не успел затормозить.

«У нас здесь улица прямо упирается в стену храма под углом 90 градусов. Уже темно было. Возможно, мужчина разогнался и по какой-то причине не увидел, что здесь резкий поворот налево», — рассказал один из жителей.

Позже стало известно, что за рулем сгоревшей после аварии иномарки находился сотрудник полиции, который в этот момент был не на службе и вез домой родственников. Проведенная экспертиза не обнаружила в крови водителя ни алкоголя, ни наркотиков, сообщает телеканал «360».