Российские ученые создали уникальное противовирусное средство

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) смогли совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью, пишет Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Ученые синтезировали целую линейку соединений, которые представляют собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами.

Как отмечают разработчики, прямых аналогов подобных соединений в мире на сегодняшний день нет.

«Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает», — рассказала доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

Она подчеркнула, что использование препарата с подобным двойным действием сможет значительно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний.

В будущем коллектив намерен продолжить лабораторные исследования нового семейства соединений, а также изучить закономерность изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул.

В сентябре сообщалось, что ученые из Коста-Рики предлагают использовать лошадей как «фабрику» для производства терапевтических антител. По их словам, они будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарственные средства на основе антител человека.