Яхта села на мель в Финском заливе

В акватории Финского залива на мель села яхта-катамаран, на борту которой находились пять человек, включая четверых детей. Об этом в воскресенье, 4 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в бухте Желтая Выборгского района Ленинградской области. Как стало известно РЕН ТВ, сигнал спасателям с яхты «Одиссей» поступил в 19:45. На место прибыли дежурная поисково-спасательная служба «Берег» и ГИМС МЧС России в составе пяти человек и двух единиц техники.

В районе 20:20 четверых детей сняли с судна и доставили на берег, после чего начались работы по снятию яхты с мели, пишет RT.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

20 сентября пассажирский паром Amorella компании Viking Line сел на мель в водах Финляндии. На борту находились 207 пассажиров, включая 11 россиян, и 74 члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.