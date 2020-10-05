На Камчатке заработала новая система мониторинга окружающей среды

На Камчатке с 5 октября запускается новая система мониторинга состояния окружающей среды на базе портала «Камчатка в порядке», сообщила пресс-служба краевого правительства.

Система будет доступна для ответственных ведомств и простых граждан, которые смогут оставить обращения.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать единую систему мониторинга окружающей среды на федеральном уровне, отметив, что пилотный проект запустят на Камчатке.

«Каждое ведомство в рамках своих компетенций собирает информацию, но я считаю, что мы должны перейти к формированию единой общей базы, где информация будет оперативно собрана и доступна каждому», — указал он.

Дополнять систему смогут граждане, публикуя данные о каких-либо замеченных происшествиях.

Солодов отметил, что узнать о серьезном загрязнении побережья региона удалось в первую очередь благодаря серферам, которые сообщили об изменении цвета воды.

«Хочу поблагодарить серферов, блогеров и пользователей соцсетей за быстрые сигналы, но это ненормальная ситуация, когда органы власти вынуждены опираться на разовые сигналы, не имея целостной системы мониторинга», — подчеркнул он.

Солодов подчеркнул, что власти намерены в дальнейшем развернуть постоянную систему мониторинга.

Ранее в понедельник губернатор назвал три вероятные причины загрязнения прибрежных вод Тихого океана, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после контакта с водой опухали глаза и появлялась сыпь на коже. Вскоре в сети появились кадры, на которых были запечатлены тысячи морских животных, которые выбросились на берег. Аналогичная ситуация фиксировалась в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в два и 3,6 раза соответственно.