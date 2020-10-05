Пациент скорой погиб в ДТП в Тольятти

В результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Тольятти погиб пациент. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональный ГИБДД.

Авария произошла ранее в тот же день. «Газель» скорой помощи под управлением 48-летнего водителя столкнулась с «Лада Гранта», за рулем которой находился 37-летний водитель. Машина медиков в результате столкновения перевернулась.

Скорая ехала по Лесной улице в сторону Ушакова с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами. На регулируемом перекресте она проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с «Ладой».

В машине скорой находился пациент в тяжелом состоянии. Его госпитализировали на другой машине, но спасти его не удалось, пишет «Ридус». Сопровождавшая больного женщина получила травму головы.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее 5 октября сообщалось, что в Воронеже в результате массового ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека, еще трое пострадали.