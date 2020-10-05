Названы неочевидные способы распространения коронавируса

Заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, рассказала терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, в период пандемии опасность представляют одежда, обувь и даже вентиляция в квартире.

Врач призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее словам, может распространяться инфекция.

«Но вытяжка еще не самое страшное — инфекцию легко можно принести на обуви или одежде, если, например, кто-то покашлял на вас в магазине», — цитирует Алексееву 4 октября «Вечерняя Москва».

Медик рекомендовала обрабатывать пакеты из магазина и одежду антисептиками в виде аэрозолей. Обувь, по ее словам, лучше всего мыть обычным мылом в теплой воде.

Ранее специалисты выражали сомнения в том, что коронавирус способен распространяться через вытяжки в квартирах.

В июле ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.