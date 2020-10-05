Названы неочевидные способы распространения коронавируса
Заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, рассказала терапевт Лариса Алексеева.
По ее словам, в период пандемии опасность представляют одежда, обувь и даже вентиляция в квартире.
Врач призвала следить за своевременной заменой фильтров в вытяжке, через которую, по ее словам, может распространяться инфекция.
«Но вытяжка еще не самое страшное — инфекцию легко можно принести на обуви или одежде, если, например, кто-то покашлял на вас в магазине», — цитирует Алексееву 4 октября «Вечерняя Москва».
Медик рекомендовала обрабатывать пакеты из магазина и одежду антисептиками в виде аэрозолей. Обувь, по ее словам, лучше всего мыть обычным мылом в теплой воде.
Ранее специалисты выражали сомнения в том, что коронавирус способен распространяться через вытяжки в квартирах.
В июле ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.