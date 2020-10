Врач из больницы Трампа раскритиковал покидавшего госпиталь президента

Доктор Джеймс Филлипс из больницы, где американский лидер находится на лечении, назвал безумным поступок Дональда Трампа, который, несмотря на болезнь, отправился за пределы клиники.

4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул больницу ради встречи со сторонниками. Кортеж президента США проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Американский лидер авто не покидал, но поприветствовал собравшихся из машины.

По словам врача, все, кто находились в машине во время той «совершенно ненужной» поездки, должны быть помещены на карантин на 14 дней.

«Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие», — написал Филлипс в Twitter.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.