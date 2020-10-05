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Врач из больницы Трампа раскритиковал покидавшего госпиталь президента

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Доктор Джеймс Филлипс из больницы, где американский лидер находится на лечении, назвал безумным поступок Дональда Трампа, который, несмотря на болезнь, отправился за пределы клиники.

4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул больницу ради встречи со сторонниками. Кортеж президента США проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Американский лидер авто не покидал, но поприветствовал собравшихся из машины.

По словам врача, все, кто находились в машине во время той «совершенно ненужной» поездки, должны быть помещены на карантин на 14 дней.

«Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие», — написал Филлипс в Twitter.

2 октября президент США сообщил, что у него и у первой леди Меланьи обнаружен COVID-19. Американского лидера госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. По словам лечащих его медиков, президенту дают «Ремдесивир», осложнений не наблюдается.

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