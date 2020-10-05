Россияне назвали любимый сорт сыра

Международная исследовательская компания Ipsos выяснила, какой сорт сыра россияне любят больше всего.

В исследовании приняли участие более 2,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте 20–55 лет из всех регионов России.

Выяснилось, что самой популярной разновидностью сыра в стране является сорт «Российский», на втором месте расположился плавленый сыр.

Также среди твердых сыров в лидерах оказались такие сорта, как «Голландский», «Гауда», «Маасдам», «Пармезан» и «Тильзитер». В течение трех месяцев твердый сыр использовали при готовке 96% респондентов, а плавленый — 67%.

48% респондентов предпочитают творожный сыр, 36% — моцареллу, а брынза и фета набрали по 30% голосов.

Также эксперты отметили, что сыр является повседневным продуктом для россиян. Так, 83% участников опроса покупают его минимум раз в неделю и чаще, пишет «РИА Новости» в понедельник, 5 октября.

В апреле Роскачество провело исследование сыра «Российский». Специалисты проверяли сыры на наличие потенциально вредных веществ, оценивали достоверность информации о пищевой ценности и тестировали на наличие консервантов и жиров.