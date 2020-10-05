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Эксперты назвали вероятных лауреатов Нобелевской премии в 2021 году

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Эксперты спрогнозировали итоги Нобелевской премии в 2021 году. Поскольку главной темой 2020-го была пандемия, логично предположить, что ученые, разработавшие вакцину от СOVID-19, могут получить главную научную награду. Однако Нобелевскую премию еще ни разу не давали за разработку вакцины.

Либо могут отметить ученых, разработавших комплексный подход. Прорывом будет считаться лечение, профилактика и диагностика.

В понедельник, 5 октября, нобелевский комитет начнет оглашать имена тех, кто получит премию за 2020 год.

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