Эксперты назвали вероятных лауреатов Нобелевской премии в 2021 году

Эксперты спрогнозировали итоги Нобелевской премии в 2021 году. Поскольку главной темой 2020-го была пандемия, логично предположить, что ученые, разработавшие вакцину от СOVID-19, могут получить главную научную награду. Однако Нобелевскую премию еще ни разу не давали за разработку вакцины.

Либо могут отметить ученых, разработавших комплексный подход. Прорывом будет считаться лечение, профилактика и диагностика.

В понедельник, 5 октября, нобелевский комитет начнет оглашать имена тех, кто получит премию за 2020 год.