Сеть кинотеатров в США могут закрыть из-за переноса нового «Джеймса Бонда»

Одна из крупнейших сетей кинотеатров в США может временно закрыться из-за переноса премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» на апрель 2021 года. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источник.

По информации издания, оператор Cineworld закроет более 500 кинотеатров Regal Cinema. Также закроются и принадлежащие Cineworld кинозалы в Великобритании и Ирландии. Всего в сеть компании входят 128 кинотеатров в этих странах, уточняет REGNUM.

Всем сотрудникам кинотеатров намерены сообщить о закрытии на неопределенный срок в понедельник, 5 октября.

Как отмечает телеканал «360», очередной перенос премьеры новой ленты о приключениях Джеймса Бонда стал шоком для прокатной индустрии, которой не хватает громких блокбастеров, чтобы вернуть зрителей в кинотеатры.

Официальных комментариев от Cineworld пока не поступало.

4 октября стало известно, что компания Metro-Goldwyn-Mayer в очередной раз отложила премьеру ленты «Не время умирать». Из-за коронавируса ее сначала перенесли с апреля на ноябрь. Новый перенос на апрель обусловлен ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.