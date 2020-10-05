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Один человек погиб в результате шторма во Франции

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Минимум один человек скончался, еще восемь числятся пропавшими без вести в результате шторма «Алекс», который обрушился на Францию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

По его словам, шторм нанес серьезный урон, в частности, департаменту Бретань. Именно там в результате разгула стихии погиб один человек. Помимо этого, восемь человек числятся пропавшими без вести в Приморских Альпах.

Кастекс отметил, что «за 10 часов выпало 500 мм осадков, что составляет половину осадков, зафиксированных в стране в 2019 году». Премьер-министр добавил, что «инициирована процедура признания пострадавших районов зонами стихийного бедствия, о чем будет объявлено на совете министров» в среду, 7 октября. Для устранения последствий шторма в департаменте развернут дополнительные силы.

Префект Приморских Альп Бернар Гонсалеc отметил, что «серьезный ущерб стихия нанесла 12 коммунам», где шторм повредил коммуникационные сети, оказались смыты мосты и дома.

Сильные ливни с ветром обрушились на Францию в пятницу, 2 октября. Основной удар стихии пришелся на юго-восток страны.

Как отмечает RT в воскресенье, 4 октября, шторм «Алекс» обрушился и на север Италии. Из-за подъема уровня воды в реке Сезия оказались затопленными улицы и заблокированы дороги, разрушен мост, который соединяет итальянские провинции Новара и Верчелли. Около 40 человек пропали без вести.

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