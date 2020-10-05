Армения показала видео уничтожения грузовиков с военными Азербайджана

Видео с моментом обстрела и уничтожения военных грузовиков Азербайджана в Нагорном Карабахе опубликовала в Facebook 4 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее данным, в машинах находились солдаты ВС Азербайджана. На кадрах видно передвижение транспортных средств по дороге в Карабахском районе и точные удары сил Армении по ним.

«Поражение машин, перевозящих азербайджанских солдат», — указала Степанян.

Ранее в воскресенье представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что с момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе силы Азербайджана потеряли 17 самолетов, 368 единиц бронетехники, 14 вертолетов, 124 беспилотника и 3154 военных. Баку это не подтверждает.

Накануне Армения показала видео уничтожения бронетехники Азербайджана в Карабахе.

1 октября Азербайджан также показал ролик с уничтожением техники противника.

Очередное обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга.

Нагорный Карабах, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе военного противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом.