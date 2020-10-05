СК опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета под Пензой

Следственное управление на транспорте СК России в Пензенской области опубликовало кадры с места крушения легкомоторного самолета. На месте происшествия работают сотрудники СК и МЧС России.

Легкомоторный самолет ЦХ-70 RA-0376A, который обрабатывал поля, потерпел крушение в лесном массиве недалеко от села Маис Никольского района под Пензой в воскресенье, 4 октября, уточняет RT. В результате падения самолета пилот погиб. Известно, что он уведомлял о полете. Самолет принадлежал ООО «Светлый путь», чьи поля обрабатывал, уточняет телеканал «Звезда».

В настоящее время следователи работают на месте ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал «360».