Прямой эфир
Сюжет:

Трамп опубликовал второе видеообращение после заражения коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, рассказал, что многое узнал о болезни после того, как столкнулся с ней.

«Это очень интересный опыт. Я многое узнал о коронавирусе. Я узнал о нем, действительно испытав это на себе. Это настоящая школа, а не сведения, полученные из книг, и я уяснил это, я теперь это понимаю. Я вам расскажу об этом», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Twitter в понедельник, 5 октября.

Это второе видеообращение, которое американский лидер публикует после заявления о своей болезни. Так, накануне он сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании.

В этот же день лечащий врач главы государства Шон Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться. Он также отметил, что Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

О том, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. По данным штаба первой леди, жена президента чувствует себя хорошо, находится на связи с мужем и желает всем заболевшим COVID-19 скорейшего выздоровления.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020