Трамп опубликовал второе видеообращение после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, рассказал, что многое узнал о болезни после того, как столкнулся с ней.

«Это очень интересный опыт. Я многое узнал о коронавирусе. Я узнал о нем, действительно испытав это на себе. Это настоящая школа, а не сведения, полученные из книг, и я уяснил это, я теперь это понимаю. Я вам расскажу об этом», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Twitter в понедельник, 5 октября.

Это второе видеообращение, которое американский лидер публикует после заявления о своей болезни. Так, накануне он сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании.

В этот же день лечащий врач главы государства Шон Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться. Он также отметил, что Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

О том, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. По данным штаба первой леди, жена президента чувствует себя хорошо, находится на связи с мужем и желает всем заболевшим COVID-19 скорейшего выздоровления.