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Пушков упрекнул демократов в спекуляциях на тему болезни Трампа

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Демократы используют заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом, чтобы обвинить его в халатности к пандемии, заявил 4 октября глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Как и предсказывал, болезнь Трампа используется демократами для усиления атак на него за халатное отношение к COVID-19», — написал Пушков в Twitter, комментируя пост профессора Стэнфордского университета и бывшего помощника Барака Обамы по нацбезопасности Майкла Макфола о том, что причиной болезни Трампа является его безответственное политика.

По словам сенатора, улучшение состояния американского лидера только дает «зеленый свет» для новых атак. Он подчеркнул, что Трампа «могла бы спасти» только тяжелая форма болезни, поскольку тогда нападки звучали бы неэтично.

Ранее в воскресенье лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что состояние заболевшего коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться.

О том, что Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. В администрации президента США ранее сообщили, что у него «мягкие симптомы» и он продолжает работу из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида.

В этот же день его соперник по президентской гонке Джо Байден объявил, что отказывается от критики в адрес Трампа, пока тот не закончит лечение. Трамп отказался последовать примеру Байдена в ответ.

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