Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере

Журналист и телеведущий Владимир Познер выступил за наказание тех, кто не соблюдает ограничения, введенные из-за коронавируса.

В публикации на своем сайте Познер отметил, что COVID-диссиденты представляют угрозу не только для своего здоровья, но и для окружающих. По его словам, сам он соблюдает вводимые властями меры предосторожности, начиная от домашнего режима и заканчивая обязательным ношением масок и перчаток.

«Рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это», — написал журналист.

Рассуждая об отрицающих наличие вируса людей, Познер вспомнил анекдот про американца, который не верил в жирафа даже после того, как ему показали животное в вольере. Он отметил, что от отрицания существования жирафов вреда никому нет в отличие от рисков, возникающих от отсутствия веры в коронавирус.

«Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — добавил Познер.

В последние недели в России фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом.

Как отметил ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, рост заболеваемости связан с тем, что люди расслабились и перестали носить медицинские маски.