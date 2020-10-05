Баку заявил о пяти пострадавших после обстрела Мингечевира Арменией

Генпрокуратура Азербайджана сообщила в воскресенье, 4 октября, о госпитализации пяти человек после результате ракетного удара ВС Армении по городу Мингячевир на западе страны.

Ранее об обстреле населенного пункта заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, армянские военные примерно в 23:00 по местному времени (22:00 мск) выпустили три ракеты по Мингячевиру, две из которых не разорвались. Одна упала перед зданием Азербайджанской ТЭС, другая — рядом с жилым домом.

«В результате попадания третьей ракеты по частному дому пять человек получили ранения и были госпитализированы с различными травмами, дому нанесены серьезные повреждения», — цитирует заявление «РИА Новости».

Сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия и выясняют личности пострадавших, а также урон от ударов.

Город Мингячевир находится более чем в 100 км от места боевых действий, подчеркнули в азербайджанской прокуратуре. Там проживают более 100 тыс. человек.

В свою очередь, в минобороны Армении отрицают информацию о том, что республика нанесла удары по Азербайджану со своей территории.

Кроме того, ранее в воскресенье Армения заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Сопредседатели минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе — Россия, Франция, США — призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.