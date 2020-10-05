Армения назвала потери Азербайджана с начала обострения в Карабахе

С момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе силы Азербайджана потеряли 17 самолетов, 368 единиц бронетехники и 3154 военных. Такие данные 4 октября привел представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

На своей странице в Facebook он опубликовал инфографику, согласно которой с 27 сентября азербайджанские вооруженные силы также потеряли 14 вертолетов, 124 беспилотника и четыре реактивные системы залпового огня «Смерч».

Баку эти данные не подтверждает. При этом Азербайджан сообщил о взятии под контроль девяти сел Джебраильского района в Карабахе.

Накануне Армения показала видео уничтожения бронетехники Азербайджана в Карабахе.

4 октября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что с начала военных действий погибли 18 мирных жителей, более 90 пострадали.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Стороны оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда Нагорный Карабах, население которого составляют в основном армяне, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В период военного противостояния сторон с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.