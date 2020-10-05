«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

Футболисты «Ливерпуля» потерпели разгромное поражение в матче с бирмингемской «Астон Виллой» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча команд прошла в воскресенье, 4 октября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Астон Виллы» хет-триком отметился Оливиер Уоткинс, также ворота соперников поразили Джон Макгинн, Росс Баркли и Джек Салах. В «Ливерпуле» автором дубля стал Мохамед Салах.

Команда Юргена Клоппа впервые проиграла в чемпионате Англии после пяти побед подряд, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, клуб «Астон Вилла» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, «Ливерпуль», в свою очередь, занимает пятую строчку.

В прошлом сезоне бирмингемцы разгромили «Ливерпуль» со счетом 5:0 в четвертьфинале Кубка английской лиги.

28 сентября «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ.