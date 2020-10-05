Прямой эфир

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты «Ливерпуля» потерпели разгромное поражение в матче с бирмингемской «Астон Виллой» в матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Час «быков»: сможет ли «Краснодар» попасть в группу Лиги чемпионов
Российский клуб сыграет в Греции ответный матч за выход в главный футбольный турнир Европы

Встреча команд прошла в воскресенье, 4 октября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Астон Виллы» хет-триком отметился Оливиер Уоткинс, также ворота соперников поразили Джон Макгинн, Росс Баркли и Джек Салах. В «Ливерпуле» автором дубля стал Мохамед Салах.

Команда Юргена Клоппа впервые проиграла в чемпионате Англии после пяти побед подряд, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, клуб «Астон Вилла» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, «Ливерпуль», в свою очередь, занимает пятую строчку.

В прошлом сезоне бирмингемцы разгромили «Ливерпуль» со счетом 5:0 в четвертьфинале Кубка английской лиги.

28 сентября «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в матче 3-го тура АПЛ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020