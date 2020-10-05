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Пашинян выразил уверенность в получении помощи от РФ в случае необходимости

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В случае необходимости Россия может задействовать войска и обеспечить безопасность Армении, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью газете Bild, текст которого опубликовало 4 октября агентство «Арменпресс».

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Пашинян напомнил о существовании договоренностей между Москвой и Ереваном, а также об общей системе ПВО.

«В Армении расположена 102-я российская база (в Гюмри. — Ред.), и у нас есть совместная система ПВО. В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы… Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства», — сказал Пашинян.

Накануне премьер Армении отметил, что на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия обеих сторон — Армении и Азербайджана.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что нынешнее обострение конфликта не случайно произошло именно в период, когда армянское правительство возглавляет Никол Пашинян.

Боевые действия в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики возобновились 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию друг на друга.

При этом Армения отмечала готовность к переговорам. Баку же заявил, что прекращение войны возможно после того, как армянские силы покинут регион.

Отношения двух стран остаются напряженными из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, в котором проживают в основном армяне, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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