Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 35 млн

В мире зафиксировано более 35 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на воскресенье, 4 октября.

Так, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 35 008 447, скончались в результате болезни 1 034 818 человек, выздоровели свыше 24 млн пациентов.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остаются Соединенные Штаты: в стране зафиксировано более 7,4 млн заражений. На втором месте Индия (6,5 млн), на третьем — Бразилия (4,9 млн).

При этом в США скончались 209,7 тыс. жителей с диагнозом COVID-19. Следом по количеству жертв идет Бразилия со 145,9 тыс., на третьем месте — Индия (более 101 тыс.).

2 октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса поделились результатами исследования, согласно которому наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.