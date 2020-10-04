Алиев назвал беспочвенными обвинения в участии наемников в Карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал беспочвенными обвинения в переброске наемников из Сирии в Нагорный Карабах.

Кроме того, он потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона предоставить соответствующие доказательства. Алиев отметил, что несколько раз беседовал с французским лидером, однако так и не получил фактов, подтверждающих сведения о сирийских наемниках.

«Эти обвинения совершенно безосновательны. Мы отвергаем их и требуем представления доказательств», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Алиев подчеркнул, что в армии Азербайджана достаточно своих военнослужащих, также он объявил о частичной мобилизации в стране, что позволит привлечь еще несколько десятков людей для участия в боевых действиях.

Также в интервью телеканалу азербайджанский лидер заявил, что главным условием перемирия в Нагорном Карабахе остается вывод вооруженных сил Армении из региона.

По словам Алиева, требования Баку полностью соответствуют международному праву, так как «весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает Нагорно-Карабахскую Республику».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджанский лидер, в свою очередь, заявил, что Армения предпринимает шаги для срыва переговорного процесса.

2 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт впервые с момента обострения конфликта была обстреляна из тяжелых ракетных установок. В результате погиб один человек, еще 11 были ранены.

Очередное обострение ситуации в непризнанной НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.