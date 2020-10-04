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Ереван опроверг данные о ракетном обстреле азербайджанского Мингечевира

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Армения и силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергли заявления Баку о ракетном обстреле азербайджанского города Мингечевира, в котором расположена ГЭС.

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«Минобороны Армении официально информирует, что заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечевира с территории Армении является очередной дезинформацией», — написала в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

Она подчеркнула, что Армения не вела огонь по Азербайджану.

В то же время в Степанакерте указали, что армия обороны Нагорного Карабаха не видит необходимости и повода наносить удары по Мингечевирскому водохранилищу.

Ранее 4 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил об обстреле города, в котором расположены водный резервуар и главная гидроэлектростанция страны.

В свою очередь, Армения в этот же день заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов и гибели мирных жителей.

По данным НКР, с начала военных действий погибли 18 мирных жителей, более 90 человек получили ранения.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, в котором проживают в основном армяне, в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. После военного столкновения в период 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

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