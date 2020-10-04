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Военно-исторический фестиваль прошел в башкирском селе Райманово

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В селе Райманово Туймазинского района прошел Военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину».

Главным событием стала реконструкция боя по форсированию реки Днепр в 1943 году. В этой битве непосредственное участие принимал житель Туймазинского района Файзулла Хазиевич Аглетдинов, в последствии Герой Советского Союза.

На мероприятие приехали более 150 реконструкторов из 8 регионов России и члены поисковых отрядов Башкирии, передает ИА «Башинформ». Для воссоздания «битвы за Днепр» привлекли советскую и немецкую военную технику. Также были задействованы минометы, пулеметы.

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