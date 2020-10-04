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Защитные экраны для врачей доставлены в Алтайский край

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Больницы Алтайского края получили 20 тыс. защитных экранов для медицинских работников. Гуманитарный груз передал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Защитные экраны изготовлены из прозрачного пластика, ими удобно пользоваться, легко дезинфицировать после каждого приема и можно использовать многократно. Фонд уже не в первый раз отправляет поставку на Алтай. Об этом информирует altapress.ru.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендовало организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Планируется ограничить оказание плановой медицинской помощи. Речь идет о больницах и поликлиниках в крупных городах.

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