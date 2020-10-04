Редкая орхидея-бык впервые зацвела в Томске

Подаренная почти 10 лет назад орхидея-бык – стангопея душистая – впервые зацвела в Сибирском ботаническом саду (СибБС) Томского госуниверситета (ТГУ), рассказал директор СибБС Михаил Ямбуров.

«В коллекции нашего ботсада три разных вида орхидей-быков, два из которых ежегодно цветут. В этом году впервые зацвела стангопея душистая – эта орхидея была подарена нашему саду коллегами из ботанического сада Иркутского государственного университета в 2011 году и вот, спустя почти 10 лет, она наконец-то зацвела крупными желтыми и очень ароматными цветками», – сообщил Ямбуров РИА «Томск».

Стангопея душистая (Stanhopea graveolens) растет в тропических лесах Мексики, Гватемалы и Гондураса. Для коллекций ботанических садов всего мира это большая редкость.