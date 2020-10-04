Угрожавший пистолетом женщине в магазине Петербурга врач задержан

Правоохранительные органы 4 октября задержали анестезиолога-реаниматолога Владимира Брацлавского, который в петербургском супермаркете угрожал пистолетом женщине с ребенком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По факту произошедшего в отношении Брацлавского возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Травматический пистолет, которым он угрожал, изъят. В настоящий момент решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись произошедшего. На ней мужчина угрожает пистолетом женщине с ребенком и заявляет, что у него в руках «не пукалка, а вещь, из которой людей убивают».

Конфликт в магазине произошел ранее в этот же день. Пострадавшая Елена Кочеткова заявила, что в магазине у нее возник конфликт с мужчиной, который громко разговаривал по телефону. Она сделала ему замечание, после чего получила по голове кулаком. За нее заступился муж, затем конфликт продолжился на парковке, где врач угрожал ей пистолетом. Она также отметила, что получила черепно-мозговую травму.

По словам Брацлавского, «ни на какую женщину он не нападал, а вот ее приятель нанес ему несколько ударов». В итоге врач вынужден был спасаться бегством, поскольку боялся за свою жизнь. Что касается травм, которые были диагностированы у потерпевшей, Брацлавский заявил, что ее мог избить «муж или любовник», при этом он убежден, что сам стал жертвой вымогателей, которые решили нажиться на нем, увидев, что он приехал в магазин на дорогом автомобиле.

В то же время сотрудник магазина отметил, что врач «реально избил женщину».

20 сентября в подмосковном Красногорске местный депутат Александр Ясюченя устроил драку и угрожал оружием посетителю кафе. Источник «Известий» сообщил, что участниками конфликта стали лица, которые могли свидетельствовать против депутата.