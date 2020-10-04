Россия в девятый раз выиграла молодежный чемпионат Европы по волейболу

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Италии в финале чемпионата Европы среди игроков до 20 лет, став победителем турнира в девятый раз. Встреча состоялась в Чехии 4 октября.

Противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу россиян. В матче за третье место команда Бельгии обыграла белорусов (3:0).

Девятикратная победа в чемпионате Европы по волейболу является лучшим показателем для России. Кроме этого, в активе спортсменов три бронзовые медали.

Второе место по числу побед занимает сборная Италии, которая выиграла чемпионат Европы троекратно. В активе итальянской сборной также пять серебряных и три бронзовые награды первенств. Кроме этого, 11 раз на турнире побеждала сборная СССР.

В феврале сообщалось, что россияне заняли первое место на чемпионате Европы по греко-римской и женской борьбе. Сборная России получила семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.