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В Армении сообщили о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев

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Служба национальной безопасности Армении в воскресенье, 4 октября, сообщила о задержании иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже, передает Aysor.

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По имеющейся информации, подозреваемые собирали сведения об армянской военной технике, перевозках вооружений, местах дислокации воинских частей, а также числе мобилизуемых граждан, при этом гражданство и число задержанных не уточняются.

Всем им предъявлены соответствующие обвинения.

С 27 сентября между Арменией и Азербайджаном обострился военный конфликт, связанный с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Нагорный Карабах де-юре относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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