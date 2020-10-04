Соревнования по соколиной охоте провели в Липецкой области

Фестиваль дворянской охоты состоялся в Липецкой области. В усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района участники со всей страны состязались в мастерстве соколиной охоты. Этот любительский вид спорта является культурным наследием ЮНЕСКО. Турниры в России проходят каждый год.

Прежде чем атаковать серьезную дичь, ловчие птицы разминаются. Задача — пролететь 400 м против ветра. Лидер гонки — московский сокол-сапсан преодолел расстояние за 24 секунды, передает Lipetskmedia. Соколы во время охоты пикируют на добычу со скоростью 90 м/с.

Ранее в Иркутской области арестовали пятерых мужчин после незаконной охоты на краснокнижных птиц. В их квартире обнаружили сапсана и балобана, а также приспособления для охоты, шапочки-клобучки и бинокль. Подозреваемые намеревались вывезти птиц из страны для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты.