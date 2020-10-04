Прямой эфир

Соревнования по соколиной охоте провели в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фестиваль дворянской охоты состоялся в Липецкой области. В усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района участники со всей страны состязались в мастерстве соколиной охоты. Этот любительский вид спорта является культурным наследием ЮНЕСКО. Турниры в России проходят каждый год.

Прежде чем атаковать серьезную дичь, ловчие птицы разминаются. Задача — пролететь 400 м против ветра. Лидер гонки — московский сокол-сапсан преодолел расстояние за 24 секунды, передает Lipetskmedia. Соколы во время охоты пикируют на добычу со скоростью 90 м/с.

Ранее в Иркутской области арестовали пятерых мужчин после незаконной охоты на краснокнижных птиц. В их квартире обнаружили сапсана и балобана, а также приспособления для охоты, шапочки-клобучки и бинокль. Подозреваемые намеревались вывезти птиц из страны для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020