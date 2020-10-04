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Инфекционист допустил появление новых неожиданных осложнений COVID-19

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Возникающий у больных COVID-19 воспалительный синдром MIS-A может оказаться не единственным неожиданным осложнением коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил инфекционист Николай Малышев.

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Ученые полагают, что этот свойственный детям синдром может встречаться и у взрослых пациентов.

«Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей», — цитирует Малышева РБК.

Инфекционист Валерий Безносенко также согласен, что последствия коронавируса еще мало изучены и пока сложно определить, кто из заболевших находится в группе риска.

В мае американские медики зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства детей наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.

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