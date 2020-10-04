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Второе казино откроется в игорной зоне Приморского края

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В Приморском крае скоро откроется второе казино игорной зоны — «Шамбала». На первом этаже расположен основной зал для игры и мероприятий, ресторан и VIP-зал. В процессе завершения работ фуршетная зона. Часть игорного оборудования пока вводится в эксплуатацию. Всего на первом этапе в казино будут работать 500 игровых автоматов и 23 игровых стола.

В день пресс-тура на новой большой сцене прошли первые призовые розыгрыши, сообщает Vostokmedia. По проекту, верхние этажи будут занимать залы высоких ставок и 36 номеров.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей в казино и игровых автоматах. Документ был внесен в парламент по инициативе правительства России. Согласно пояснительной записке, необходимость в принятии законопроекта обусловлена недостаточностью правового регулирования для определения налоговой базы по НДФЛ в части доходов от выигрышей.

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