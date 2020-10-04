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Казачий институт решили закрыть в Брянской области

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Брянский областной казачий институт технологий и управления, филиал Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, закрывается в городе Унеча (Брянская область).

По предварительной информации, закрытие филиала связано с внутренней политикой вуза. Филиал в Унече просуществует до конца нынешнего учебного года, и обучение смогут завершить все студенты. Как отмечает NASHBRYANSK.RU, ранее вуз оказался в центре коррупционного инцидента.

В августе скандал разгорелся в филиале ведомственного вуза МВД России на Ставрополье — под следствием оказались 12 человек из числа слушателей, должностных лиц и преподавателей. Во время обысков изъяты деньги, электронные носители и подробный дневник, куда вносились имена курсантов и слушателей, с которых были получены деньги за сдачу экзаменов и допуск к сессии. В основу расследования легли материалы, собранные сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД.

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