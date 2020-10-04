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Совершивший под Пензой жесткую посадку самолет обрабатывал поля

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Легкомоторный самолет, пилот которого погиб 4 октября при жесткой посадке в Пензенской области, выполнял облет сельскохозяйственных полей с целью их обработки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Самолет выполнял обработку полей ООО «Светлый путь», — отметили представители регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел ранее в этот же день в лесном массиве между селами Маис и Столыпино.

Более подробная информация не сообщается.

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