Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

Градоначальник отметил, что больницы медленно, но верно загружаются, а количество больных близится к 1 тыс. в день. Собянин уточнил, что многие пациенты поступают в тяжелом состоянии.

Однако, по его словам, работающие с этой инфекцией стационары справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

«У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию, поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся», — сказал Собянин.

Мэр указал, что сейчас больницы будут активизировать только ранее зарезервированные отдельные корпуса.

Накануне столичный градоначальник сообщил, что список бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом расширился. В соответствии с рекомендациями Минздрава амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».

2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус.

По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

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