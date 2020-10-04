Глава Ростуризма прокомментировала загрязнение вод Камчатки

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала Росприроднадзор и другие ведомства к принятию быстрых и эффективных решений по ситуации с загрязнением воды у берегов Камчатки. Об этом она написала в воскресенье, 4 октября, в своем Instagram.

«Новости последних дней, откровенно говоря, читаю с болью. На связи с руководством региона и министерства природных ресурсов. Жду результатов официальных проверок, исследований и экспертиз Росприроднадзора. Рассчитываю на их оперативность и объективность. Необходимы быстрые и эффективные решения», — заявила Догузова.

Глава Ростуризма пообещала со своей стороны приложить все усилия, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Она напомнила, что в этом году ведомство системно подошло к вопросу развития туризма на Камчатке. По ее словам, будет разработан комплексный туристический территориальный мастер-план всего региона, который заложит основу для устойчивого развития Камчатки на десятилетия вперед с учетом сохранения уникальной природы региона.

«Камчатка — одно из красивейших мест на планете, которое должно стать жемчужиной мирового туризма», — отметила Догузова, добавив, что регион находится в фокусе безусловных приоритетов Ростуризма.

3 октября управление Следственного комитета по Камчатскому краю начало проверку после массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива. Росрыболовство возбудило дело по административной статье.

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку фактов загрязнения, по результатам которой будет дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц.

Были отобраны пробы воды, воздуха и песка. Их исследуют в лаборатории, первые результаты станут известны 5 октября.