Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Пензенской области 4 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Самолет упал в лесном массиве между селами Маис и Столыпино.

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28 февраля 2019 года легкомоторный самолет «Чайка С-72» упал на частный дом в подмосковной Коломне. Машина рухнула на территории дачного товарищества «Отдых». Самолет упал на территорию садового участка, задев угол дачного дома. В результате падения погибли два члена экипажа.