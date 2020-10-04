Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ереван попросил ЕСПЧ применить меры к Турции из-за помощи Баку
Спорт
«Локомотив» обыграл «Химки» в матче чемпионата России
Мир
Число участников протестов в Минске превысило 100 тыс.
Мир
Дамаск не будет обсуждать в Женеве вопросы стабильности Сирии
Происшествия
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Пензенской области

В Подмосковье иномарка въехала в стену храма и загорелась

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель на Mercedes въехал в стену храма в поселке Мещерино. В результате аварии владелец автомобиля погиб, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах
Какие автомагистрали лидируют по количеству погибших

ДТП произошло накануне вечером.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на препятствие — каменную стену. В результате происшествия он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один несовершеннолетний», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водитель иномарки врезался в стену храма, после чего автомобиль загорелся. Источник агентства указал, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В июле восемь человек пострадали в результате наезда Mercedes на пешеходов в Омске. ДТП спровоцировал Nissan Patrol, выезжавший на 24-ю Северную улицу со двора и не пропустивший Mercedes, имевший преимущество в движении по главной дороге.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020