В Подмосковье иномарка въехала в стену храма и загорелась

Водитель на Mercedes въехал в стену храма в поселке Мещерино. В результате аварии владелец автомобиля погиб, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло накануне вечером.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на препятствие — каменную стену. В результате происшествия он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один несовершеннолетний», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водитель иномарки врезался в стену храма, после чего автомобиль загорелся. Источник агентства указал, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В июле восемь человек пострадали в результате наезда Mercedes на пешеходов в Омске. ДТП спровоцировал Nissan Patrol, выезжавший на 24-ю Северную улицу со двора и не пропустивший Mercedes, имевший преимущество в движении по главной дороге.