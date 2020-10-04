В Степанакерте от обстрелов пострадал дом пожилого мужчины, в котором накануне ночевали журналисты

В Степанакерте от обстрелов пострадал дом пожилого мужчины, в котором накануне ночевали журналисты

2020-10-04 17:11:26

2020-10-04 17:11:26

2020-10-04 17:11:26

2020-10-04 17:11:26

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