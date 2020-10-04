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Ереван попросил ЕСПЧ применить меры к Турции из-за помощи Баку

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Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой пресечь действия Турции, оказывающей помощь Азербайджану во время обострения в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет представительство Армении в ЕСПЧ на своей странице в Facebook.

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«Сегодня правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека запрос о применении обеспечительных мер против Турции, принимая во внимание разнообразную помощь, оказываемую Турцией во время азербайджанских атак на гражданское население и объекты Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Ред.) и Республики Армения», — говорится в сообщении.

В представительстве Еревана указали на грубое нарушение Анкарой международного гуманитарного права и Европейской конвенции о правах человека. В этой связи правительство Армении от имени Карабаха и своего имени подало в Европейский суд ходатайство о применении против Турции обеспечительных мер, предусмотренных правилом 39 Регламента суда.

27 сентября Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе. В принятом решении суда отмечалось, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека.

Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 Регламента суда, ЕСПЧ попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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