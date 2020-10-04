В Степанакерте от обстрелов пострадал дом спрятавшего журналистов пенсионера

В столице непризнанной Нагорного-Карабахской Республики, Степанакерте, от обстрелов пострадал дом пожилого мужчины, в котором накануне ночевали журналисты. Об этом рассказал 4 октября корреспондент «Известий».

«Осколок от снаряда прилетел в дом пенсионера», — сообщил он.

По информации корреспондента, обстрелы Степанакерта сейчас продолжаются, было произведено как минимум три удара, и журналистам пришлось прятаться в укрытии.

Президент Карабаха Араик Арутюнян ранее в этот день заявил, что Степанакерт снова подвергся ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Корреспондент «Известий» передавал, что упало сразу несколько снарядов, в результате обстрелов было разрушено здание школы.

Ранее, 4 октября, Азербайджан возбудил в отношении лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна дело по 15 статьям Уголовного кодекса, в частности по статьям «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», «Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», «Умышленное убийство», «Терроризм» и др. Ведение следствия было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Также ранее в этот день Азербайджан сообщил, что Арутюнян был ранен в результате обстрелов в Степанакерте, однако эти заявления были опровергнуты пресс-секретарем карабахского лидера Ваграмом Погосяном.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.